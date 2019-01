CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZABELLUNO Si chiama Piano di prevenzione per le infiltrazioni della criminalità organizzata. L'ha messo in piedi il prefetto Francesco Esposito in vista delle opere infrastrutturali che accompagneranno i Mondiali di sci 2021 di Cortina. «Perché è vero che la provincia è un territorio ancora pulito - afferma Esposito -, ma proprio per questo rischia di fare gola alle organizzazioni criminali che hanno sempre più necessità di espandersi, guardando proprio alle zone dove la grande criminalità non ha ancora attecchito. È qui che...