UDINE Alberghi della montagna friulana ammodernati per rispondere alle regole di sicurezza anti Covid che, verosimilmente, resteranno un asset strategico e di qualità per l'accoglienza anche a pandemia conclusa. Un obiettivo che si potrà perseguire grazie ai fondi che la Regione si appresta a mettere a disposizione per questa finalità nell'ambito del Fondo turismo. È una delle nuove iniziative per supportare e rilanciare il settore turistico del Friuli Venezia Giulia che ha anticipato ieri l'assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Bini, incontrando i rappresentanti delle categorie economiche e dei consorzi di promozione turistica dell'arco montano. Ad essi ha anche anticipato che «gran parte» della legge SviluppoImpresa, i cui 100 articoli sono in via di affinamento, sarà dedicata al Turismo e alle nuove forme di sostegno al comparto. Ulteriore canale di approvvigionamento delle risorse è rappresentato dall'Europa e dai fondi inseriti nella programmazione 2021-2027. Bini ha si è detto disponibile a dare risposte anche alle richieste di ammodernamento degli ambienti anche in funzione della sanificazione e di una maggiore sicurezza degli ambienti. Naturalmente lo sguardo della montagna è ora tutto rivolto a guardare la curva epidemica, per intravvedere in quell'andamento le sorti della stagione invernale. «Siamo in attesa che la Conferenza delle Regioni adotti il protocollo per gli impianti di risalita già predisposto in collaborazione con le altre Regioni dell'arco alpino ha spiegato Bini -. È un protocollo molto rigido, che permetterà di utilizzare gli impianti di risalita in sicurezza, se naturalmente la situazione pandemica lo consentirà e se resteremo in zona gialla». Nel mentre si aspettano le prossime evoluzioni e i fondi preventivati per il prossimo anno, Promoturismo Fvg sta studiando le nuove campagne possibili in epoca post Covid per raggiungere nuovi target, offrire ospitalità a rinnovate condizioni e agevolazioni. In questo contesto Bini ha raccolto la disponibilità dell'associazione delle guide e accompagnatori turistici a mettere a disposizione della Regione le proprie competenze per approntare progettualità innovative sull'offerta turistica e culturale in vista di una ripartenza. Intanto ieri i vertici del sindacato Cgil-Cisl e Uil hanno giudicato «positivamente» il confronto che l'assessore Bini ha cominciato strutturandolo per tavoli tematici e hanno espresso parere favorevole anche riguardo alle misure varate per sostenere le imprese più pesantemente colpite dagli effetti delle nuove restrizioni. «Quello che chiediamo però hanno riassunto al termine dell'appuntamento con l'esponente della Giunta è di individuare anche misure di difesa e di rilancio dell'occupazione, nella consapevolezza che il blocco dei licenziamenti e gli ammortizzatori in campo, peraltro vicini alla scadenza, non sono sufficienti a tenere al riparo le decine di migliaia di lavoratori colpiti da questa emergenza, a partire da precari e stagionali, già senza lavoro e senza reddito». Anche ai sindacati Bini ha confermato che è in via di completamento la stesura della legge SviluppoImpresa che approderà in Consiglio regionale all'inizio del prossimo anno. «Questa legge ha sostenuto l'assessore consentirà alla Regione di essere al fianco del mondo economico-produttivo con ulteriori strumenti, favorendo la ripresa all'uscita dell'emergenza pandemica, ma sosterrà anche la crescita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese, con un'attenzione particolare all'innovazione».

Antonella Lanfrit

