SICUREZZAAlto Bellunese È l'area più critica della provincia dove il tornado ha strappato il territorio. Per questo ieri pomeriggio davanti a Vernizzi e ad Artusato i sindaci di Agordino, Val di Zoldo, Cadore e Comelico erano numerosi. Dei 108 milioni che mancano ancora all'appello tanti serviranno per rendere la parte alta del Bellunese più sicura. Solo per rimettere a posto i guardrail e far sì che viaggiare sulle strade lo si possa fare nel modo meno pericoloso possibile, le perizie effettuate da Veneto Strade richiederebbero, infatti,...