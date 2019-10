CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Siamo una coppia di una certa età e frequentiamo con assiduità la città di Venezia come turisti da venti anni. Nel corso del tempo abbiamo assistito al declino della cultura veneziana, ma ora siamo arrivati ad un livello a cui mai avremmo creduto si arrivasse.Una delle nostre caratteristiche è sempre stata interagire con i veneziani per poter vivere appieno la nostra esperienza veneziana, ma è diventato ormai impossibile incontrarne uno. In ogni hotel che andiamo i portieri, un tempo preziose fonti di informazioni, non sono veneziani e...