AURONZO Al termine della cerimonia funebre in chiesa si sono alternati al microfono amici e colleghi di Sergio Francese, per leggere la Preghiera del finanziere e quella del Soccorritore alpino, altri per tracciare un breve profilo dell'uomo così come lo avevano imparato a conoscere e ad apprezzare. Uno di loro ha iniziato con un informale «Eccoci qua, Franci», come se Sergio fosse ancora lì. E c'era, ben presente negli occhi lucidi di un finanziere dalla stazza imponente che si puliva gli occhiali appannati mentre ascoltava il ricordo di chi era al microfono. «Avevi l'aria preoccupata -ha detto il collega del Sagf rivolgendosi simbolicamnete all'appuntato scomparso- quel gennaio 2017 quando per la prima volta arrivasti da noi, ma ci abbiamo messo poco per conoscere il tuo altruismo, la tua generosità, ci hai insegnato a distinguere le cose che contano nella vita e sulle quali non bisogna transigere da tutte le altre. Sabato hai voluto esserci sulle Tre Cime e così noi oggi abbiamo voluto essere qui con te, siamo distrutti, ma tu ci sproneresti a tenere duro, a non mollare. Ti salutiamo con affetto, ecco Franci...».

Anche il Soccorso alpino ha lasciato il suo messaggio d'addio a Sergio Francese. «Famiglia, lavoro, montagna: erano i tre pilastri di Sergio -ha detto Giuseppe Zandegiacomo Sampogna, capo stazione di Auronzo al termine delle esequie- Ma chiedevi una società migliore in cui tutti siano più buoni, più schietti, più trasparenti: ora che te ne sei andato se ognuno di noi realizzerà anche solo una piccola parte di questi tuoi desideri avremo contribuito a rendere migliore il mondo. Il compito che ci siamo assunti, aiutare chi è in difficoltà, è arduo e rischioso, ma Sergio da lassù ci proteggerà».

Tatiana Pais Becher, la sindaca di Auronzo che per ieri aveva proclamato il lutto cittadino, ha espresso la sue condoglianze alla famiglia di Sergio Francese a nome della comunità auronzana.

«Esprimo la profonda vicinanza della comunità alla stazione del Soccorso alpino di Auronzo alla quale Sergio apparteneva come volontario e alle stazioni del Sagf di Auronzo e Cortina dove prestava servizio, mi stringo agli amici del Soccorso alpino che già nel 1973 fu colpito da un lutto, la perdita del capo stazione don Sebastiano Costa che morì sul Giralba per portare aiuto a dei bambini. Prima di essere angeli della montagna siete uomini e donne in carne ed ossa , fratelli e sorelle, figli e figlie, padri e madri, essere umani che hanno fatto propria una missione di vita che ha come obiettivo aiutare chi in montagna è in difficoltà, lasciando in apprensione i propri familiari ad ogni uscita. Un saluto anche agli operatori del Suem che sono fianco a fianco ai soccorritori di Sagf e Soccorso alpino, alle guide alpine e ai piloti e ai tecnici degli elicotteri che prestano servizio in sinergia con voi negli innumerevoli interventi in montagna. Ricordiamo ed abbracciamo anche tutti gli altri caduti in operazioni di soccorso: dobbiamo essere orgogliosi dell'altruismo di Sergio e raccoglierne il testimone per non dimenticare mai questa generosità d'animo».

