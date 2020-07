IL RACCONTO

CAORLE «Stavamo dormendo nel bungalow, abbiamo sentito dei rumori e quindi il fumo, abbiamo chiamato i nostri 3 figli e siamo scappati». Hanno ancora davanti le immagini delle fiamme che stavano divampando nella struttura in cui alloggiavano i genitori tedeschi che ieri notte hanno portato in salvo la famiglia. Poco dopo hanno ricevuto l'assistenza dei sanitari della Castelmonte, giunti dal Punto di primo intervento di Caorle, ma fortunatamente non hanno avuto alcuna complicanza.

«Li per lì non abbiamo capito cosa stesse accadendo - hanno raccontato in tedesco ai soccorritori - quando ci siamo alzati per capire da dove provenissero quei rumori ci siamo resi conto che c'era del fumo nel bungalow. Solo quando siamo usciti abbiamo scoperto le fiamme. È andata bene». Era già accaduto un incendio al Pra delle Torri. La data è praticamente la stessa: 4 luglio 2016. Il bilancio però è decisamente un altro. Allora tutto ebbe inizio all'alba con le fiamme che distrussero 43 case mobili del campeggio. Le fiamme avevano mangiato un'area di 150 metri per 50. Secondo le indagini fu un cittadino danese di 55 anni, in vacanza con la famiglia e poi denunciato per disastro colposo, a lasciare accesa una candela antizanzare che poi diede origine al rogo che devastò il camping, con una sequenza velocissima di bungalow in fiamme. Ieri notte tutto è andato diversamente, grazie anche alle nuove direttive impartite dalla direzione del mega villaggio da 4 stelle. «L'incendio del 2016 ha rappresentato l'occasione per potenziare ulteriormente gli impianti e adottare delle pratiche preventive per garantire la sicurezza degli ospiti - hanno fatto sapere dalla struttura ricettiva - con il miglioramento degli impianti e un ulteriore addestramento del personale». Sono stati gli stessi Vigili del fuoco infatti a garantire i corsi di formazione in questi ultimi 4 anni al personale del Pra delle Torri con tanto di prove sia di giorno che di notte. Da luglio 2016 tutte le case mobili e le altre strutture sono state costruite con materiali ritardanti. «Nei nuovi alloggi e in quelli rinnovati sono stati installati dei fornelli ad induzione elettrica, non più a fiamma - spiegano dal villaggio - sono state eliminate tutte le bombole a gas gpl superiori a 5 chilogrammi». (M.Cor.)

