«Siamo preoccupati, serve un piano»

I TIMORIBELLUNO I sindacati del mondo di stanghette e lenti, un settore sopravvissuto anche alla crisi di finanza e economia, ora vedono più ombre che luci in fondo al tunnel. Le ombre sono indicate in cinque punti. La road map per uscirne in sei: e uno dei capitoli è dedicato agli ammortizzatori sociali e al fondo integrativo di solidarietà. Parole che in questo settore erano sempre state (tranne qualche raro caso) un tabù.LE OMBRE«Da parte dei marchi francesi - introduce Nicola Brancher Femca Cisl di Treviso e Belluno - è emersa la...