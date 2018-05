«Siamo operativi, la nostra gestione non c'entra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICAVENEZIA LHotel Ca' Sagredo è pienamente operativo e ha una gestione totalmente indipendente e disgiunta da quella legata alle proprietà Malaspina». Lo ha precisato ieri la direttrice dell'albergo, Lorenza Lain, in una nota diramata dopo le notizie apparse a seguito degli arresti eseguiti in mattinata su ordine del gip di Monza.«Non sappiamo nulla di questa vicenda se non quello che abbiamo letto sulle agenzie e i siti, non ci è giunta nessuna notifica, né tantomeno sappiamo nulla in merito al presunto sequestro di cui parlano...