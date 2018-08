«Siamo nella sua chiesa, qui tutto ha avuto inizio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MESSACANALE D'AGORDO «Siamo nella chiesa di Papa Luciani, qui è iniziato tutto per lui la vita cristiana e anche il cammino per la sua santità». Con queste semplici parole l'arciprete don Mariano Baldovin ha voluto iniziare la messa di ieri mattina: mesa granda che Rai Uno ha voluto trasmettere in diretta per ricordare il quarantesimo anniversario dell'elezione a papa di Albino Luciani il 26 agosto del 1978, e che il parroco di Canale ha celebrato assieme a don Felix e don Vladimiro. Non è la prima volta che la Rai omaggia il paese...