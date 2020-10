«Siamo morti che camminano». Grida di aiuto lanciate ieri sera dai titolari delle attività di San Michele al Tagliamento, Bibione, Latisana e Ronchis, uniti nel chiedere di poter rimanere al lavorare e di non chiudere le attività alle 18 o per alcuni completamente. Al fianco dei negozianti e titolari di palestre si sono uniti anche diversi cittadini friulani e veneti per dimostrare la loro solidarietà ma certi anche che i nuovi divieti non siano funzionali a rallentare il virus. «La situazione è oramai insostenibile - ha ribadito il gruppo rivolgendosi ai presidenti Zaia e Fedriga, al presidente Mattarella e al premier Conte - Da marzo viviamo un calvario sanitario ed economico. Viviamo nell'incertezza del futuro, nello stress per garantire posti di lavoro, di salvare l'attività e di reinventarsi, di salvare un margine di guadagno, di adeguarsi ai decreti e di non sgarrare rischiando la sanzione». Dopo il lockdown che il gruppo ha ribadito di aver rispettato, la difficoltà per molti è stata la sopravvivenza delle partite Iva a causa delle casse integrazioni arrivate dopo 4 mesi mentre qualcuno deve ancora riceverle. La Costituzione riconosce il diritto al lavoro - hanno ribadito da piazza Indipendenza - possiamo stralciare l'Articolo 4 perchè noi siamo morti con l'ultimo Dpcm. Chiediamo al Governo che si faccia carico subito delle nostre posizioni. Se il lavoro non è più un diritto non lo è nemmeno pagare le tasse. Il tempo delle speranze e delle suppliche è terminato, chiediamo l'immediato ripristino dell'orario che ci permetta di tornare a lavorare. Respingiamo quindi il Dpcm che ci impone la chiusura anticipata».

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

