IL PERSONAGGIO

TOLMEZZO «In questo primo trimestre si sono visti gli effetti delle misure restrittive poste in atto dai diversi Paesi per contrastare la pandemia. Possiamo comunque essere moderatamente soddisfatti per aver chiuso un altro trimestre in utile. A causa degli eventi in corso il 2020 sarà un anno di transizione, ma la crisi in atto dovrebbe anche creare più opportunità nel medio e lungo termine visto che la trasformazione digitale è il miglior antidoto per le imprese per recuperare redditività».

È il pensiero di Roberto Siagri, amministratore delegato di Eurotech, la multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'internet delle cose (i cosidetti oggetti e spazi dotati di intelligenza artificiale) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Il cda del gruppo con base ad Amaro ha approvato giovedì i risultati dei tre mesi di inizio 2020.

IL PRIMO TRIMESTRE

Eurotech ha realizzato ricavi per 19,8 milioni di euro, dato in calo del 22,6% rispetto allo stesso periodo del 2019 e un utile netto di 500mila euro, in forte diminuzione rispetto ai 2,9 milioni del primo trimestre dello scorso anno. Lo comunica il gruppo, specificando come l'andamento di quest'ultimo dato «oltre che riflettere la dinamica del risultato prima delle imposte, deriva dal differente carico fiscale rilevato complessivamente sulle realtà del gruppo dove nel 2019 l'incidenza delle imposte era limitata per effetto della registrazione di parte delle imposte anticipate derivanti dalle perdite fiscali degli anni precedenti non contabilizzate». L'Ebitda del gruppo è stato pari a 1,7 milioni di euro (-2,4 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2019), mentre la posizione finanziaria netta con cassa netta è di euro 10,4 milioni. Il gruppo, nonostante l'emergenza Covid-19, «conferma la direzione strategica tracciata».

LA STRADA

Eurotech ha continuato ad operare ed investire nella direzione strategica tracciata, con lo scopo di diventare un player di riferimento nei settori emergenti degli Edge Computer e dell'IoT Industriale. La nostra leadership tecnologica in tali ambiti continua ad essere evidenziata ed avvalorata anche dagli importanti traguardi nella creazione di un ecosistema attorno alle nostre tecnologie, come il recente ingresso nell'IBM Edge Ecosystem, presentato in occasione della Think Digital conference di IBM come ecosistema di partner per aiutare le aziende e le società di telecomunicazioni ad accelerare la transizione verso l'Edge Computing nell'era del 5G e dell'Intelligenza Artificiale.

L'EVOLUZIONE

«La visibilità è bassa e i clienti stanno mostrando estrema prudenza nel rilascio degli ordini oltre lo stretto indispensabile per il funzionamento dei loro impianti - si osserva in casa Eurotech - Sarà importante in questa fase gestire sul breve termine la situazione contingente, senza lasciare però che questa distolga l'attenzione dagli obiettivi di crescita di medio e lungo termine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

