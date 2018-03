Si vota il 30 settembre Brugnaro apre il fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Il referendum per la separazione della città tra Venezia e la terraferma si farà domenica 30 settembre, e sarà il quinto nella storia veneziana recente. Lo ha annunciato ieri, all'uscita dalla riunione di giunta, il presidente della Regione Luca Zaia, specificando di aver solo dato corso all'impegno che il Consiglio Regionale aveva preso mesi fa. Nessun commento, se non l'impegno di palazzo Balbi a rimanere un soggetto terzo: «Io mi fermo qua. La Regione non farà campagna né per il Sì né per il No. Non ci...