Croazia, tanto odiata, tanto amata. Dopo gli strali dei mesi scorsi, alla notizia dei cosiddetti corridoi tra i Paesi di lingua tedesca e la Croazia, con gli italiani pronti a ribadire che non c'è di meglio di una vacanza a casa propria, a cominciare dalla costa veneziana, ecco che si scopre che chi, nei giorni scorsi, è andato fuori dall'Italia per qualche giorno di ferie ha scelto proprio la Croazia. E' quanto emerge dai dati forniti dall'Ulss4, che ieri ha fatto il punto sui tamponi effettuate alle persone al rientro dalle vacanze in Grecia, Spagna, Malta e, appunto, Croazia, tra il 15 ed il 17 agosto. L'Ulss4 ha avviato due ambulatori, uno a San Donà e l'altro a Portogruaro. Ebbene, si sono presentate 513 persone. Di queste, oltre il 90% (90,8 per la precisione), pari a 466 persone, erano state in vacanza in Croazia, il 6,6% dalla Spagna, l'1,9% dalla Grecia e lo 0,6% da Malta. I risultati dei tamponi tracciano ad oggi un quadro confortante: solo 2 persone sono risultate positive al Covid-19, entrambe asintomatiche e poste in isolamento fiduciario. «E' stato fatto un grosso lavoro, in particolare il giorno di Ferragosto quando ci siamo trovati davanti alla prima ondata di persone arrivate nei due ambulatori appositamente allestiti con accesso diretto ha spiegato il dottor Lorenzo Bulegato, responsabile del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Ulss 4 Abbiamo registrato in poche ore l'arrivo di un migliaio di mail con richieste di informazioni e prenotazioni». Gli ambulatori attivi in via Zappetti 23 a Portogruaro, e in via Girardi 23 a San Donà, nell'orario 7-13, con accesso diretto, hanno evitato all'utenza prenotazioni e impegnative per effettuare il tampone, riducendo i tempi e agevolando in tal modo il rispetto dei termini di legge (24 ore dal rientro). Nel fine settimana si aggiungerà un terzo ambulatorio tamponi a Jesolo. Il dottor Bulegato ha fatto il punto sulla Croce Rossa di Jesolo. Ad oggi dei 5 positivi, ne sono rimasti 2, sempre in isolamento nella struttura di via Levantina. E altri ospiti hanno lasciato la struttura: dei 77 presenti fino a qualche giorno fa, ora sono rimasti in 59. (F.Cib.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA