Si trovano nell'Est Europa i banditi che lo scorso 17 marzo hanno tentato la rapina alla Gioielleria Rocca 1794, ex Missiaglia, in Piazza San Marco, con il nebbiogeno a mo' di diversivo sotto il campanile. Almeno un paio di loro - forse tre - sono stati identificati ma proseguono gli accertamenti. I quattro autori dell'eclatante tentativo di rapina non sono italiani ma stranieri, dell'Est Europa. Il colpo è stato organizzato per tempo, con l'acquisto del fumogeno e del nebbiogeno, e a Venezia i banditi sarebbero arrivati appositamente, quel...