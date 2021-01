VENEZIA E se fosse il Padiglione Aquae il posto per le vaccinazioni di massa della prima terraferma veneziana? La trattativa tra Ulss e il privato proprietario della struttura è aperta e il luogo ritorna sempre a galla ogni qualvolta si parla di cercare una zona logisticamente facile da raggiungere e grande. Per quanto riguarda i vaccini, il luogo sarebbe più che perfetto ma ci sono da sistemare alcune cose, soprattutto lo scarso utilizzo dell'area negli ultimi anni che impedirebbe all'Ulss di entrare subito nella struttura e vaccinare. Per questo il Comune ha proposto Forte Marghera per Mestre, mentre per Venezia si è scelta la sala San Leonardo e per Murano, Burano e Pellestrina, le sale civiche. Per il Lido dovrebbe essere utilizzato il Monoblocco. Risposte all'Ulss anche dalla provincia. Nel Miranese centri di vaccinazione della popolazione presenti in ogni comune, almeno sulla carta. I primi a offrire un sito per la somministrazione del vaccino alla prima fascia di popolazione, quella degli over 80, prossimi a partire, sono Mirano, Spinea e Santa Maria di Sala. Mirano ha offerto le barchesse di Villa Errera, dove si trovano, tra le altre cose, l'aula consiliare e la biblioteca. «Vista la grande dotazione di bagni, sale d'attesa e lo spazio interno della corte - spiega la sindaca Maria Rosa Pavanello - è il luogo ideale, oltretutto è anche in posizione centrale e facilmente raggiungibile». Spinea ha risposto individuando lo stadio Allende: per il sindaco Martina Vesnaver «chi non avesse spazi nel proprio comune, sa che potrà usufruire di quello messo a disposizione dal comune contermine». E Santa Maria di Sala ha messo a disposizione il teatro Pertini in Villa Farsetti, già utilizzato in primavera per una delle prime campagne di screening . «Ha tutte le caratteristiche richieste - spiega il sindaco Nicola Fragomeni - aree ampie, spazi per l'attesa, parcheggio e servizi». Ora la parola passa all'Ulss.

