Anche nel focolaio più grosso scoppiato in provincia, alla casa di riposo Padre Kolbe di Pedavena, torna il sorriso. È quello dei coniugi Luigi e Gina, ospiti in struttura, che si sono rivisti grazie alla tecnologia. Una buona notizia che arriva quando la curva del contagio, in provincia, sta per scendere sotto quota cento casi: accadrà probabilmente oggi.

È la stessa casa di riposo di Pedavena a comunicare la storia di Luigi e Gina. Lo ha fatto ieri con un post dalla sua pagine ufficiale Facebook. «Impossibile stare lontani - si legge - nemmeno dopo tanti anni di matrimonio. I nostri ospiti Luigi e Gina hanno così fatto affidamento alla tecnologia, che ha permesso loro di salutarsi in videochiamata con la gioia e il sorriso di due fidanzati. L'amore vero non conosce barriere o divisioni». E si vede l'immagine di Luigi che guarda sul tablet la sua Gina che non può salutare di persona, a causa delle regole anti-contagio.

Cauti ottimismo anche dal bollettino di Azienda Zero, diffuso ieri sera alle 27. Sono 104 il totale dei bellunesi infetti, 956 i guariti. Si è saliti invece a 1170 casi totali dall'inizio dell'emergenza con un paio di positivi in più riscontrati negli ultimi giorni. Impressionante anche il calo delle persone in isolamento (positivi asintomatici e persone che hanno avuto contatti con positivi),erano oltre mille solo un mese fa ora sono 190. Dimezzati infine i degenti: sono ancora solo 5 i pazienti con coronavirus, ricoverati al San Martino di Belluno.

