L'INIZIATIVA

BELLUNO Famiglie e figli a casa: il supporto dell'Usl è online. Il Covid mette i bastoni tra le ruote, ma non interrompe il servizio dell'Usl 1 Dolomiti verso i pazienti autistici che dagli ambulatori si sposta sulla rete. E così nel web sarà anche l'iniziativa organizzata per domani, Giornata internazionale dell'Autismo; per l'occasione, infatti, si terrà un Google met alle 20.30 a cui i genitori possono iscriversi inviando una mail all'educatrice specializzata Elena Angaran (elena.angaran@aulss1.veneto.it), nella risposta verranno fornite tutte le indicazioni per partecipare. Il titolo della serata, che vuole essere un momento di incontro per le famiglie, è #IoRestoaCasa... ma non era nel programma. Le norme attualmente in vigore per contrastare la pandemia Covid 19 hanno determinato la riduzione dei rapporti con i contesti educativi e riabilitativi frequentati da bambini e ragazzi, con il rischio di un aumento considerevole della condizione di vulnerabilità per queste persone.

Un'emergenza nell'emergenza, che sta mettendo a dura prova le famiglie, alle prese con la gestione dei figli scombussolati da un cambio radicale delle loro routine, alle quali sono particolarmente ancorati. L'azienda sanitaria, attraverso la dottoressa Angaran, ha cercato modalità per non lasciare sole le famiglie arrivando ad attivare interventi a distanza, concordando con la famiglia un programma e inviando via mail indicazioni di lavoro e materiali; in altre situazioni si è provveduto a colloqui telefonici con i genitori per rilevare le necessità e poter trovare soluzioni. Attualmente, attraverso questo intervento a distanza, sono seguite 12 famiglie che vengono contattate settimanalmente per una verifica dell'andamento della situazione e per fornire loro un supporto educativo. Quello di domani sarà insomma un meeting per radunare un po' tutti, per sentirsi vicini pur restando ciascuno nelle proprie case con le proprie difficoltà.

I DATI

Nel Distretto di Belluno le famiglie seguite sono in totale 89, ovvero 64 dal Servizio età evolutiva con il Servizio di integrazione scolastica e sociale che autonomamente ne segue a sua volta 25. Nel Distretto di Feltre sono seguiti 36 minori con diagnosi di disturbo dello spettro autistico; tra questi, 23 presentano una diagnosi di autismo, 11 hanno una diagnosi di disturbo generalizzato dello sviluppo e, infine, 2 la sindrome di Asperger.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA