Si sono chiusi venerdì sera i termini per le iscrizioni alle classi prime dei diversi ordini delle scuole superiori. Sono due le considerazioni che emergono in maniera forte. Da una parte ci sono due istituti il cui numero di iscritti cresce in modo deciso e, quasi specularmente, altrettanti che diminuiscono. La seconda è che l'attesa contrazione legata al calo demografico, almeno rimanendo a quanto certificano le scuole superiori della città, ancora non si avverte. Dopo due anni in cui gli iscritti erano stati sotto la soglia dei 100, gli iscritti all'anno scolastico 2020-21 al Catullo sono 135: un saldo positivo di 36 unità rispetto al 99 di un anno fa. Ed è proprio questa la scuola che cresce di più. Ma tutti, più o meno, registrano un aumento di iscritti. E pur diminuendo gli iscritti di sole 5 unità, i Licei Renier rimangono la scuola più numerosa della città: 178 . A calare vistosamente è la sezione del Tecnico del Segato Brustolon, cioè l'indirizzo di piazza Piloni: -26. Come detto, quello che per il momento è stato evitato, è il crollo delle iscrizioni a causa del calo demografico che interessa l'intera provincia. Ma l'onda c'è: dieci anni fa i neo studenti delle classi prime degli Istituti superiori cittadini erano 846, oggi sono 755: quasi cento in meno.

G. Santin a pagina V

© RIPRODUZIONE RISERVATA