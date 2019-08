Si sente male dopo la festa muore turista di 38 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALORE FATALEJESOLO Morto per un malore dopo la festa di Ferragosto. La tragedia si è consumata all'area camper Don Bosco, dell'omonima via, al civico 28, nella zona della Pineta di Jesolo. Vittima un turista 38enne slovacco, Tomas Jost, padre di tre bambini. «Era arrivato da noi martedì assieme al fratello e alla mamma», spiega Renato Martignago, il titolare della struttura. L'area attrezzata Don Bosco e il campeggio Bosco Pineta rappresentano un complesso ricettivo situato in una laterale di viale Oriente. Nel luglio del 2016 Il Bosco...