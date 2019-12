Si schianta sul platano Muore l'amico fraterno

SCORZÈ

Quando sono arrivati i soccorsi l'hanno trovato in piedi, sotto choc, a fissare il corpo dell'amico nel fossato. L'auto, una Golf Serie 7, un bolide da 260 cavalli tranciata a metà, parte anteriore da un lato e quella posteriore dall'altro, le ruote scaraventate a un centinaia di metri di distanza. Una scena angosciante, a cui hanno assistito vigili del fuoco, carabinieri e personale del Suem, pochi attimi dopo il tremendo schianto in cui, ieri mattina, ha perso la vita un 45enne di Martellago, Inglis Libralesso, ed è rimasto ferito il suo giovane amico alla guida dell'auto, il 34enne Andrea Zampieri.

LA DINAMICA

Scorzè, ore 11.15 del mattino, via Tito Speri. La strada è una laterale, un lungo viale alberato, stretto e tortuoso, che collega il Comune alla frazione di Cappella. Alla guida della Golf c'è Zampieri. Al suo fianco, sul sedile del passeggero, l'amico fraterno di sempre: Inglis Libralesso. Tra di loro c'è una differenza d'età importante, ma si frequentano fin da quando erano bambini perché le due famiglie sono amiche da una vita. Inglis e Andrea, dicono gli amici, avevano il loro rituale: un momento per loro, da riservare alla domenica mattina, per uno spritz in piazza e quattro chiacchiere. Proprio quello che dovevano fare anche ieri. Le cose, però, questa volta, vanno in un'altra direzione. Andrea perde il controllo dell'auto, una ruota finisce in fosso, l'auto perde aderenza, si gira di lato, perpendicolare alla strada, e finisce contro un albero. L'impatto è violentissimo, il boato fa tremare i vetri delle case. «Sembrava fosse esplosa una bomba, mai sentito un rumore del genere», racconta qualche residente ancora sconvolto. Ciò che, però, fa più impressione è l'abitacolo della Golf, tagliato a metà come una mela. Ad avere la peggio è Inglis: il 45enne viene sbalzato dalla macchina e finisce contro un secondo albero, a pochi metri in successione dal primo. Il colpo non gli dà scampo, inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo. Andrea è ferito ma riesce a uscire da solo da quel che rimane della sua Gti, e vaga lungo la strada spaesato. «Sembrava stesse cercando l'amico - spiegano i testimoni - probabilmente non si è reso conto subito di cosa fosse successo».

LE INDAGINI

Arrivano carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza. «In tanti anni non avevo mai visto un'auto ridotta così», si lascia sfuggire uno dei pompieri in azione. Il giovane conducente viene portato in ospedale, ne avrà per una trentina di giorni di prognosi. Via Tito Speri rimane bloccata al traffico per almeno tre ore, per permettere i rilievi di rito e liberare la strada dai resti della Golf, poi sottoposti a sequestro per motivi di indagine.

Dell'episodio è stato informato anche il pubblico ministero di turno che aprirà un fascicolo. Andrea Zampieri, almeno in questa fase dell'inchiesta, verrà indagato per omicidio stradale. L'ipotesi principale è che l'auto stesse viaggiando ad una velocità molto elevata e che, per qualche motivo, il 34enne abbia perso il controllo del mezzo. Elementi però che potranno trovare conferme nei risultati di una perizia sulla dinamica. I carabinieri attendono, inoltre, gli esami del sangue di Zampieri per verificare se stesse guidando dopo aver bevuto alcolici (ma a detta dei militari sembrava sobrio). Oggi toccherà sempre al magistrato decidere se disporre l'autopsia sul corpo di Libralesso per stabilire con esattezza la causa del decesso o se concedere fin da subito invece il nulla osta per i funerali.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA