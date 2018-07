Si schianta in moto contro una corriera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISGRAZIATEOLO Tragico incidente stradale, ieri mattina, in via Molare a Teolo. All'uscita da un tornante, un pullman di Busitalia e una moto sono stati coinvolti in uno scontro frontale. Nulla da fare per il centauro, deceduto pochi attimi dopo. A perdere la vita, Gianluca Minchio, 25 anni, residente a Veggiano in via San Pio X 26. Il dramma si è consumato in pochi attimi poco dopo le 10,30. Minchio, in sella alla sua potente Kawasaki, stava salendo da Vo' Euganeo in direzione di Teolo quando, poco prima di imboccare uno degli ultimi...