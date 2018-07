Si schianta in moto contro un'auto, vivo per miracolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARTELLAGOLa frenata disperata, il botto terrificante e un volo di oltre dieci metri. Il motociclista è vivo e dovrebbe cavarsela, ma poteva finire in tragedia l'ennesimo incidente di ieri sulle strade della provincia, in pieno centro a Martellago, davanti al municipio.LA DINAMICASono le 18 quando una ventenne neo patentata del posto, I.G., che procede in piazza Vittoria, il tratto urbano della Castellana, su una Renault Clio, verso la chiesa, svolta a sinistra per parcheggiare l'auto in uno negli stalli a bordo strada, davanti al negozio...