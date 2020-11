IL GUASTO

VENEZIA «Ma stavolta il Mose ha fatto fiasco?». La domanda qualcuno deve essersela fatta, guardando fuori dalla finestra e vedendo il campo sommerso e l'acqua entrare nelle case in quel modo così irruento e inatteso. A tradimento, peraltro, in barba alle previsioni del centro maree che non avevano dato la minima allerta al riguardo. Un dubbio durato appena una manciata di secondi, però, giusto il tempo di riaversi e capire che quell'acqua, in realtà, di salmastro aveva ben poco perché arrivava dall'acquedotto: una tubatura che pompa 200 litri al secondo non sarà il mare, ma l'effetto dirompente alla fine è esattamente lo stesso.

Ieri mattina campo San Polo si è risvegliato in ammollo, appunto come in una giornata di acqua alta eccezionale. Intorno alle 8.30, infatti, ha ceduto un grosso tubo della rete idrica di 30 centimetri di diametro, struttura che rifornisce tutta la dorsale che da San Stin arriva in campo Sant'Aponal. Gli allagamenti non hanno riguardato solo San Polo, ma le criticità maggiori si sono registrate appunto qui. I vigili del fuoco sono intervenuti fin dalle prime fasi delle operazioni per cercare di individuare la perdita. Un lavoro complicato dalle condizioni: ci sono volute almeno un paio d'ore per riuscire a trovare il tombino da cui procedere. La situazione è tornata alla normalità nel pomeriggio, quando l'acqua, lentamente, ha iniziato a defluire lasciando la possibilità agli operai di procedere con la sostituzione del tubo.

LE CAUSE

Come riferito da Veritas, qualcuno tra i residenti della zona è rimasto sprovvisto della fornitura di acqua, soprattutto chi abita ai piani alti, e si è registrato un generale abbassamento di pressione. Per isolare la falla sono state fatte manovre dalla centrale e sulle saracinesche, per bypassare la rottura. Intorno alle 13, quasi tutte le utenze erano state ripristinate. Le cause sono abbastanza banali: il tubo si è rotto per motivi anagrafici, visto che appartiene alla rete più antica della città. «Le nostre manutenzioni sono costanti - spiega il direttore generale di Veritas Andrea Razzini - infatti grazie a queste non registriamo interruzioni del servizio. La sostituzione progressiva di tutti i tratti più antichi richiede molto tempo, nel 2019 abbiamo investito nella manutenzione della rete idrica di Venezia oltre un milione di euro». Nell'attesa, però, c'è chi adesso presenterà il conto dei danni. Veritas ha già predisposto le pratiche assicurative per far fronte a eventuali richieste di risarcimento (che non tarderanno ad arrivare). Non ci sono ovviamente solo i danni a case e negozi, ma anche lo spreco di migliaia di litri d'acqua potabile. Sull'intervento di ieri è intervenuto anche il sindaco Luigi Brugnaro, su Twitter, per ringraziare i vigili del fuoco e il personale di Veritas.

I PRECEDENTI

Una perdita di queste dimensioni è un evento eccezionale, ma gli allagamenti a causa delle tubature che saltano non sono una rarità in centro storico. A giugno, in calle del Magazen, vicino a campo San Luca, l'esplosione di una conduttura ha sollevato due masegni e l'acqua ha inondato la calle entrando quasi nei negozi. A febbraio del 2018, a causa del freddo, stesso copione in fondamenta della Sensa a Cannaregio, mentre un mese prima aveva ceduto la tubatura che collega Castello, San Marco e Cannaregio, con importanti cali di pressione. In quel caso, però, il tubo era stato danneggiato dall'elica di una barca e l'acqua potabile era finita direttamente in laguna.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA