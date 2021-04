Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SI RIPARTEMESTRE Il bosco di M9 resterà un mese in più, e il museo del Novecento - come nel breve ritorno alla zona gialla di inizio febbraio - è pronto a riaprire. Ma in tutta la provincia la cultura si sta rimettendo in moto nella speranza di non avere più a che fare con nuovi stop e chiusure causa pandemia.MUSEI, FENICE, CINEMAOggi verranno diffusi i dettagli sulla riapertura del Museo M9 che, comunque, tornerà sicuramente ad essere...