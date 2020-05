Nel giorno della ripartenza per tanti, si riparte dalle proteste nelle piazze. «Siamo pronti a riaprire anche da domani, in sicurezza». Con queste parole un centinaio di commercianti acconciatori, estetiste si sono ritrovati ieri mattina in piazza Ferretto per reclamare la possibilità di tornare a lavorare. «Non possiamo aspettare un altro mese», dicevano i manifestanti, molti dei quali con le chiavi dei rispettivi locali in mano. Stessa scena a San Donà, dove a mezzogiorno un centinaio di lavoratori e titolari di partite Iva hanno fatto tintinnare le chiavi dei loro negozi coprendo il suono delle campane del Duomo e suscitando l'applauso dei presenti. Fra il pubblico era presente il vice presidente della Regione Gianluca Forcolin, favorevole alla riapertura delle attività in condizioni di sicurezza. Il vero obiettivo delle manifestazioni indette dalle categoria economiche è del resto la Regione e il governatore Luca Zaia, al quale si chiede di favorire la riapertura delle attività in tempi brevi. Oggi intanto commercianti, ristoratori e operatori turistici si ritroveranno a Venezia, dove è annunciata una catena umana che unirà Rialto a Ca' Farsetti, sede del Comune, fino a piazza San Marco.

Babbo, De Bortoli, Guidone alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA