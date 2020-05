SI RIPARTE

CORTINA «E' stata una giornata molto positiva, nonostante il tempo nuvoloso». Alla società di impianti a fune Lagazuoi esprimono il loro compiacimento per il buon esito della prima giornata di apertura della funivia che sale dal passo Falzarego sino a 2.750 metri. «Più di cinquanta persone sono salite con la funivia e numerosi sono stati anche gli escursionisti che sono saliti lungo i sentieri. Abbiamo ricevuto molti complimenti e ringraziamenti dai turisti, per la nostra determinazione ad attivare l'impianto e ad aprire la mostra espositiva al Lagazuoi Expo Dolomiti».

PRIMI AL VIA

L'intenzione di Cortina di aprire il primo impianto a fune dell'arco alpino italiano, in questa stagione estiva 2020, segnata dalle difficoltà dell'emergenza sanitaria Covid-19, è stata anticipata da una conferenza stampa, nella giornata di venerdì, seguita da numerose testate, anche specializzate nello sport e montagna. E' stata una occasione opportuna per sottolineare la volontà degli operatori di Cortina di lavorare, di riprendere un colloquio con l'ospite interrotto troppo bruscamente, lo scorso 10 marzo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Luca Zaia presidente della Regione Veneto ha inviato un suo messaggio: «Nonostante le difficoltà del periodo, apprezzo molto la volontà degli operatori di ricominciare, dando nuova linfa alla vita di montagna. Sono come novelli pionieri che, con la determinazione e la forza che li contraddistingue, affrontano nuove sfide, per andare avanti a testa alta. Dunque restiamo uniti e, facendo squadra, riusciremo a superare anche questa crisi e a riportare il nostro Veneto e le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, tra le vette dei luoghi più visitati e apprezzati al mondo, in attesa dei due grandi eventi sportivi, i Mondiali di sci alpino di Cortina e i Giochi olimpici e paralimpici invernali».

LA SOCIETÀ LAGAZUOI

Da Stefano Illing il compiacimento della società Lagazuoi: «Abbiamo l'orgoglio di avere aperto il primo impianto a fune dell'arco alpino italiano: è un segnale positivo, di fiducia. Inoltre il nostro impianto, così come gli spazi espositivi in Lagazuoi, sono privi di barriere architettoniche, così che tutte le persone possono arrivare sino in vetta a questa montagna».

L'AMMINISTRAZIONE

Il sindaco Gianpietro Ghedina è ritornato anche ieri sul forte messaggio di positività trasmesso dagli imprenditori e dalla comunità d'Ampezzo, con l'avvio del primo impianto, ma anche con la riapertura di alberghi ed esercizi ricettivi: «Cortina non esce da questo momento drammatico con le ossa rotte, ma fortificata. Mi guardo attorno e vedo che c'è voglia di Cortina, voglia di investire e di futuro. Io conto su quello che mi piace definire effetto rimbalzo; dopo la crisi, vivremo un 2021 e un 2022 di forte spinta, con tanta voglia di viaggiare e di spendere. Il segnale della volontà di ripartire, da parte della comunità, è molto forte. Anche per questo ci stiamo impegnando al massimo per andare incontro agli imprenditori». Fra gli altri passi, non sarà incassata prima del 2021 l'imposta di soggiorno; per l'estate è previsto l'esonero del canone di occupazione del suolo pubblico per i locali che usufruiranno di spazi all'aperto; per un trimestre non si pagherà la Tari sui rifiuti; c'è stato uno spostamento anche nel pagamento dell'Imu.

Marco Dibona

