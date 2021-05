Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Dal marzo dello scorso anno, a causa del crollo degli incassi dovuto alla pandemia, si è autoridotto il canone di locazione, ma tale decisione non giustifica la richiesta di sfratto in quanto la situazione di morosità «più che ad una reale volontà di non adempiere è dovuta all'effettiva contingenza derivante dall'emergenza sanitaria e dalla connessa normativa restrittiva».Lo scrive il Tribunale civile di Venezia nel...