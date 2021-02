SI RICOMINCIA

BELLUNO Il primo giorno del nuovo inizio delle lezioni per le scuole superiori si è giocato su tre campi: i trasporti, il piazzale delle due stazioni di Feltre e Belluno e gli altri luoghi di fermate ed infine le diverse scuole. Lo sforzo fatto e le energie messe in campo nelle scorse settimana, a partire da ancor prima di Natale, perché tutto andasse bene è stato notevole, con ben 18 mezzi in più e personale a terra a verificare il rispetto delle distanze. Tutto sommato le cose sono andate abbastanza bene anche perché ovunque si è lavorato con il 50% degli studenti. Con i mezzi pubblici tarati per trasportare il 75%.

REGOLE DIVERSE

Per calcolare la formazione di ciascuna metà, ogni Istituto ha deciso in maniera autonoma ed in ogni scuola il gruppo che ieri ha ripreso le lezioni in presenza si alternerà con l'altro secondo una scansione decisa autonomamente da ogni Dirigente e dallo staff con cui ha si è confrontato. E ciò nonostante non tutte le regole sono state rispettate. Le foto scattate nel piazzale della stazione di Belluno documentano infatti non solo le presenze e i piccoli assembramenti che si sono verificati, ma anche che non tutti i ragazzi hanno indossato la mascherina così come invece dovrebbe ormai essere interiorizzato da tutti. Forse di più non si poteva fare e c'è da mettere in conto sia l'esuberanza dei ragazzi, sia la voglia di rivedersi da parte degli studenti che dalla fine dello scorso mese di ottobre continuavano a guardarsi e a parlarsi solo dallo schermo.

IN CORRIERA

Anche sui mezzi della Dolomitibus misure, capienza e distanziamento sono stati rispettati. Ma una signora che ieri mattina è salita su un pullman che da Feltre arrivava a Belluno per l'inizio delle lezioni delle 8, ha trovato il bus così carico «che alcune persone, studenti compresi, sono stati costretti a viaggiare in piedi». Una osservazione cui risponde Natalia Ranza, ad di Dolomitibus: «I mezzi sulla tratta Feltre-Belluno sono di tipo suburbano, di 18 metri che hanno una capacità di circa 150 persone; in questi mezzi i posti a sedere il 30% della capacità, per cui anche se si vedono molte persone in piedi, in realtà le distanze sono rispettate; e su un mezzo di questo tipo, viaggiano 75 persone, rispettando le regole. Piuttosto, visto che su questa linea i mezzi sono due, una difficoltà consiste nel dividere gli utenti in maniera uguale». L'Ad Ranza conclude: «Oggi su strada ci sono stati 18 bus aggiuntivi oltre a quelli già previsti in programma, 16 extraurbani e due urbani, 37 corse aggiuntive, 15 steward per verificare. Non abbiamo rilevato criticità, anche se al momento i numeri non sono definitivi ed ovviamente ci sono ancora elementi del servizio che dovranno essere sottoposti a settaggio».

IN CLASSE

Il terzo campo di gioco è stato quello delle diverse scuole. I vari Dirigenti Scolastici interpellati ieri hanno confermato che tutto è filato liscio. E qui gli occhi degli insegnanti hanno vigilato particolarmente durante le ricreazioni nei corridoi e nei cortili, «Certo che si sente quando una scuola ha la metà dei suoi abituali occupanti» hanno detto più d'uno. E le scuole, piene a metà perché così è previsto, oltre che meno affollate sono risultate meno rumorose. «Sono stato in entrambi i plessi a salutare gli allievi rientrati e a monitorare la ripresa riferisce Andrea Pozzobon, Dirigente dell'Iis Galilei-Tiziano e tutto è andato molto bene, con un'atmosfera tranquilla e serena. Questa settimana a scuola sono presenti le classi prime, seconde e terze scientifico e scientifico opzione scienze applicate. Dieci classi al Tiziano e dieci al Galilei. In entrambi i plessi sono attrezzate, oltre alle aule in presenza, le aule a distanza».

I MODULI

Nel piazzale del Galilei ieri sono stati utilizzati anche i nuovi moduli prefabbricati esterni consegnati dalla Provincia qualche settimana fa: il loro esordio è stato segnato dall'utilizzo come aule per la didattica a distanza, perché le classi che li occuperanno, nella rotazione di questa settimana stanno seguendo le lezioni da casa. Ma dalla prossima settimana saranno aule a tutti gli effetti.

