«Si può ancora trattare con lo Stato»

È uno dei nervi scoperti della campagna elettorale. Sul quale il centrodestra a Pordenone colpirà duro. La vicenda della Camera di commercio è assurta a una sorta di simbolo dell'autonomia pordenonese. Il vicepresidente Bolzonello spiega: «Non è vero che non abbiamo fatto nulla: in tutte le sedi a Roma abbiamo ribadito la richiesta di Camera unica regionale. Peccato che Unioncamere ha detto due e il governo ha ascoltato l'ente che è rappresentato dallecategorie, non dalla politica». Detto questo, ieri, però Bolzonello ha mostrato...