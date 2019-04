Si prepara una festa il 21 luglio per aiutare il reparto di Oncologia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Bandiera gialla prepara per il 21 luglio un altro appuntamento di festa e solidarietà, per raccogliere risorse da destinare a progetti e necessità del reparto di Oncologia dell'ospedale civile di Rovigo. Saltato l'evento che era stato programmato il 1. giugno a Roverdicrè con la prima Festa campagnola, che l'associazione conta di riproporre in una nuova data e con più tempo per organizzarla, ha messo in calendario la Festa di mezza estate che si terrà domenica 21 luglio dalle 20 alla Tenuta Cartirago a Lama. Al buffet di Schiesari...