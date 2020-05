Fare acquisti in un negozio non è solo entrare, indicare un paio di scarpe, pagare e salutare. Anzi, ci sono plotoni interi di clienti pronti a giurare che lo shopping sia tutto tranne questo, bensì un'esperienza da vivere quasi annusando i vestiti e contemplando la merce come in un museo. Per poi - forse - completare l'acquisto. E i commercianti di Pordenone si stanno preparando a garantire anche questa possibilità, nonostante le norme anti-Covid impongano di passare all'interno di un negozio il minor tempo possibile per evitare di allungare le code e favorire assembramenti vietati. La soluzione risponde al concetto della flessibilità, negli orari di lavoro (di titolari e commessi) e nel modo di intendere la vicinanza al cliente: Federmoda, infatti, è all'opera per garantire la possibilità - ad esempio - di visitare un negozio e di scegliere la merce da acquistare anche dopo l'orario di apertura normale. Sarà sufficiente un appuntamento, da concordare telefonicamente, e il titolare sarà disponibile ad aprire la porta della propria attività per un confronto uno a uno con il cliente interessato. In questo modo, anche ai tempi del Coronavirus, si potrà entrare nel negozio, spendere il tempo necessario per ricevere consigli su un capo di abbigliamento e infine completare l'acquisto, oppure semplicemente uscire con il classico «ci penso». Come prima, solo con qualche scoglio in più da superare al telefono. E ancora: non andrà ovviamente in soffitta la pratica della vendita a distanza e della consegna a domicilio, che a causa dell'emergenza ha subito un accelerato processo di crescita. Praticamente tutti i negozi di abbigliamento di Pordenone si stanno già attrezzando per proseguire l'attività anche quando le attività torneranno fisicamente ad essere aperte. In questo modo si cercherà di colmare almeno in parte la differenza (che ci sarà è praticamente certo) tra il volume d'affari ante-Covid e quello della nuova era. Una pratica che quasi certamente sarà imitata anche da ristoratori e baristi.

