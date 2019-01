«Si poteva agire così anche per le Pop venete, sarebbe costato molto meno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Il salvataggio di Carige è solo l'ultimo di una serie: è un sistema che fa acqua da molti anni. Moltissime banche, a partire dalle ex Popolari venete, sono state salvate con soldi pubblici o con soldi dei fondi di garanzia dei depositanti. Decine di miliardi, pubblici e privati, bruciati in una crisi senza fine».Massimo Malvestio era uno degli avvocati più in vista del Nordest, sempre in prima linea anche nel mondo del credito. È stato anche per alcuni mesi nel collegio difensivo dell'ex Ad di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, sotto...