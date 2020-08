Hanno scelto punta della Dogana, proprio come avevano fatto i No Navi per festeggiare lo stop alla crocieristica. Il popolo del Sì, ieri, ha deciso di farsi sentire: un migliaio di lavoratori diretti e indiretti del comparto delle crociere ha contestato il silenzio assordante delle istituzioni, che ha portato quest'anno alla migrazione delle navi verso porti meno problematici (Trieste e Ravenna). Tanti a piedi, con gonfaloni di San Marco, fischietti, striscioni e ancora di più in acqua, sulle barche e navi di servizio. «Il nostro porto - hanno detto gli operatori senza mezzi termini - che è considerato il migliore del Mediterraneo viene ignorato dalla politica». Lo slogan dominante della manifestazione è ripresa subito, vogliamo lavorare. Presenti anche il sindaco Luigi Brugnaro e parte della sua giunta, ma anche il candidato del centrosinistra Pier Paolo Baretta. «Non possiamo permetterci di perdere questo settore - dice il sottosegretario dem - dobbiamo trovare immediatamente delle soluzioni». La sua presenza non è passata inosservata tra gli avversari come Simone Venturini: «Era al Governo negli ultimi otto anni, cos'ha fatto per cambiare la situazione?»

