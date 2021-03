Si mettono al mondo vite. Nonostante il Covid. Oggi non si può non pensare alla vita. E mai come oggi non si può non guardare avanti. In queste parole non nasconde un pizzico di commozione la direttrice della clinica di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Udine, Lorenza Driul spiegando che oggi i bebè nascono in tutta sicurezza e con tanto di presenza dei futuri papà. Una venuta al mondo non sempre facile in era Covid, con partorienti positive al virus e anche in condizioni preoccupanti.

Nulla è come prima e oggi si partorisce anche dopo aver superato una crisi respiratoria o una polmonite da Covid. Fortunatamente, alla clinica dell'ospedale udinese fiocchi rosa e azzurri se ne sono appesi e ancora se ne appendono, anche dopo lunghe battaglie contro il virus. Sono le nascite in era Covid, con i papà presenti. E' stato un grande impegno, quello degli operatori sanitari, per garantire la presenza dei padri nel momento più importante della vita di una famiglia: la venuta al mondo di un figlio. Grazie ai test antigienici rapidi di terza generazione che ci danno un risultato in 20 minuti, possiamo consentire ai futuri padri di accedere alla sala parto e assistere alla nascita spiega Driul.

Zancaner a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA