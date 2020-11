Si inizia a scorgere una piccola luce in fondo al tunnel, pur con tutte le cautele del caso. I contagi da Covid stanno registrando un lieve rallentamento. Lo conferma anche il calo degli isolamenti: 413 trevigiani sono usciti dalla quarantena nelle ultime 24 ore. Ma adesso si apre la settimana più difficile per gli ospedali. Sembra un controsenso, ma non lo è. Perché si deve tener conto del periodo tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi. La cosiddetta incubazione. Il risultato è che nei prossimi giorni all'interno dei reparti si vedrà il colpo di coda dell'ultima esplosione delle positività. In altre parole, in seguito al picco dei contagi, arriverà anche il picco dei ricoveri. Si tratta dell'onda lunga, la più dura da superare. Gli ospedali si ritroveranno più che mai sotto pressione. Quanto durerà? Le previsioni dicono che si potrà vedere un primo alleggerimento del numero di ricoveri verso la fine della settimana. Bisogna stringere i denti per riuscire a scollinare. «I casi positivi ora stanno rallentando. Come previsto dal presidente Luca Zaia, siamo nel punto più alto dei contagi -spiega Francesco Benazzi, dg dell'Usl della Marca- prevediamo di registrare il picco dei ricoveri negli ospedali nel giro di 4 giorni. Cioè a metà settimana e prima delle altre province».

