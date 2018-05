Si inizia a bere già a 12 anni e dilaga anche la ludopatia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ALLARMIROVIGO Entrare in una Comunità Incontro è stata la migliore scelta della vita di Luca, 24 anni e ospite da cinque mesi. E anche per Andrea: al funerale di un amico che s'era suicidato, trovò un consiglio: «Frequenta un gruppo d'appoggio». «Per ignoranza - ha confessato Andrea - pensavo che la droga fosse un valore aggiunto. Alla fine avevo bruciato tutto». Le testimonianze di alcuni ospiti della Comunità Incontro di Amelia raccontano fatti quotidiani e intanto «nessuno parla più di droga. In Italia sembra che il problema...