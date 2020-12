Si infiamma la guerra del rumore in viale Palmanova. A dare battaglia il comitato di residenti, nato quest'estate e sostenuto «da 29 firme di abitanti», come ricorda il portavoce Michele Venier per protestare contro «le numerose casistiche di disturbo generate dal punto vendita Lidl situato in viale Palmanova 153, le cui aree di carico-scarico e smaltimento sono state realizzate a pochi metri dalle abitazioni, dove non direttamente confinanti», come si legge nell'atto costitutivo. «Casistiche» doviziosamente elencate in un documento di sette pagine fitte fitte di annotazioni, con date e orari «a dimostrazione che nulla è cambiato nonostante le segnalazioni». Non si è fatta attendere la posizione della catena di supermarket, interpellata dal cronista. «Con riferimento alla vicenda in oggetto, Lidl Italia non ha mai ricevuto segnalazioni ufficiali. Nello spirito che da sempre contraddistingue l'operato dell'azienda, molto attenta alle esigenze della comunità, Lidl manifesta piena apertura a capire quale siano i disagi riscontrati dal vicinato, con la volontà di trovare un punto d'incontro. Resta quindi a disposizione per avviare un confronto con il comitato in tempi brevi».

