Si farà la pista ciclabile in via De Gasperi a servizio del polo scolastico della Commenda, per spingere quanti più studenti possibile a raggiungere gli istituti superiori su due ruote in sicurezza, evitando di prendere i mezzi pubblici e anche di farsi accompagnare in auto dai genitori.

Ciò nonostante, è atteso proprio un incremento del traffico veicolare, pertanto in Comune si stanno studiando anche le chiusure di alcune strade nelle fasce orarie di ingresso e uscita da scuola, in modo da evitare assembramenti davanti agli istituti stessi e anche avere un numero di auto che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei ragazzi che si muovono a piedi o appunto in bicicletta.

Non sono questi gli unici interventi che l'amministrazione di Edoardo Gaffeo sta predisponendo in vista dell'avvio delle lezioni il 14 settembre. Poiché nelle scuole si stanno definendo vie di ingresso e uscita dall'edificio separate, si è costretti a limitare l'uso dei cortili interni alle scuole quale parcheggio per docenti e personale, pertanto si stanno individuando aree vicine a queste per permettere egualmente una sosta durante la mattina nei pressi del luogo di lavoro.

In queste due settimane, dunque, molto resta ancora da fare per l'inizio delle lezioni.

Merlin a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA