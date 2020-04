L'INCONTRO IN RETE

BELLUNO Si svolgerà in videoconferenza il periodico incontro di coordinamento fra la Federazione internazionale sci e gli organizzatori dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Nella data prevista di mercoledì 29 aprile non ci si potrà ancora spostare, per l'emergenza sanitaria Covid-19, che coinvolge tutta Europa e buona parte del pianeta, per cui si ricorrerà ai collegamenti sul web. Alla riunione interverranno i tecnici e i dirigenti della Fis, coordinati dalla segretaria generale Sarah Lewis; ci sarà la Fondazione Cortina 2021, con l'amministratore Valerio Giacobbi e i suoi collaboratori, nei vari settori; sarà coinvolta la federazione italiana Fisi; non mancherà la società Infront, depositaria del diritti commerciali e televisivi dell'evento mondiale.

L'ANNUNCIO

«A causa delle circostanze attuali non è possibile portare sul posto l'incontro di coordinamento scrive la Fis ma la preparazione degli eventi futuri continua, in tutti gli aspetti, malgrado la crisi per il coronavirus. Così i comitati organizzatori, durante le videoconferenze, presenteranno lo stato di avanzamento dei lavori». In questi giorni si sono già svolti i primi incontri semestrali di coordinamento di primavera, con le altre stazioni invernali coinvolte; il 31 marzo si è cominciato con i Mondiali di sci nordico di Planica 2023; il 3 aprile è toccato ai Mondiali di sci nordico di Oberstdorf 2021. Questa settimana si passa allo sci alpino: giovedì 16 aprile si parlerà delle gare iridate di Courchevel - Meribel 2023. La prossima settimana si chiuderà con Cortina 2021. In ogni conferenza è prevista la verifica di quanto è stato fatto e di quanto resta da fare. Per quanto riguarda Cortina è soprattutto necessario valutare la mancata disputa delle Finali di Coppa del mondo, in calendario nella conca d'Ampezzo dal 18 al 22 marzo scorso, che poi sono state annullate per l'emergenza sanitaria Covid-19. La diffusione della pandemia ha portato alla cancellazione di quelle e di tante altre manifestazioni, non soltanto sportive. E' mancata così all'organizzazione dei Mondiali 2021 la prova generale, che avrebbe dovuto tarare diversi aspetti della complessa macchina. Nell'area del traguardo di Rumerlo ci sono ancora le strutture montate, le grandi tribune, la carpenteria dei capannoni. Erano durate un anno intero le fasi di progettazione e poi di realizzazione delle opere, i piani di terra, gli spazi, le tende, i container. Lì era sorto quasi un villaggio, con la grande tribuna da 2.500 spettatori, con sopra le cabine per le cronache televisive e radiofoniche. C'era una tenda per gli ospiti, da 900 metri quadri, in grado di accogliere 600 persone, con annessa una cucina da 150 metri quadri. Nella tenda per i media, su una superficie di 500 metri quadri, avrebbero potuto lavorare 186 giornalisti. C'era la produzione Rai, con grandi dotazioni tecnologiche, tutto pronto: sarebbe bastato collegare le telecamere e trasmettere. Tutto è stato annotato e dovrà essere ricostruito fra pochi mesi, fra autunno e inverno.

CANTIERE FERMO

Intanto si debbono ancora smontare le strutture metalliche: i decreti governativi sul blocco dei cantieri hanno fermato il lavoro, congelato alla situazione di oltre un mese fa. La Fis ha preannunciato che l'effettivo sopralluogo a Cortina, con cadenza semestrale, sulle piste della Tofana e negli uffici della Fondazione, avverrà il prossimo autunno. Sarà un incontro di fondamentale importanza, poiché si svolgerà quando mancheranno solamente pochi mesi alle gare mondiali, all'apertura di domenica 7 febbraio 2021.

Marco Dibona

