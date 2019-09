CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si è sentito male ed ha provato a riemergere in fretta, senza riuscire però a risalire sulla barca. Un 68enne di Rovigo, esperto sommozzatore, è scomparso tra le acque delle Tegnue, a cinque chilometri dal largo di Chioggia. L'amico che era con lui, proprietario della barca, non è riuscito a portarlo fuori dall'acqua. L'uomo ha dato, ieri mattina alle 11.30, immediatamente l'allarme, sotto choc per l'accaduto. Sul posto, vigili del fuoco e capitaneria hanno organizzato la macchina delle ricerche con elicotteri, sommozzatori e un aereo....