«Si è rotto il cordone con gli elettori: ora cambiare persone e programmi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dopo i tracolli elettorali la sinistra ha bisogno urgente di un «big bang», di «rinnovare totalmente l'offerta politica», anche «sciogliendo soggetti esistenti e inventandone di nuovi e diversi». Quanto ai dirigenti, la rigenerazione è necessaria «dando la precedenza a chi viene dai territori». È il punto di vista dell'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, sulle prospettive di ricostruzione di una sinistra in crisi epocale. Non una rottamazione (ma quasi), non una questione di formule, come il sempreverde nuovo Ulivo, ma...