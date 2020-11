Si è lavorato al bilancio regionale 2021 già guardando a un'altra scadenza strategica per la Regione: la revisione dei patti finanziari con lo Stato che arriverà entro il 30 marzo, data aggiornata a causa del Covid, posto che inizialmente la partita avrebbe dovuto svolgersi entro il 30 settembre di quest'anno. È la visione prospettica che ha dato ieri l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, avviando in I commissione consiliare il dibattito attorno al documento finanziario del prossimo anno. «L'appuntamento di marzo con il Governo sarà molto importante - ha sostenuto Zilli - perché sarà l'occasione per rivedere il contributo a saldo di finanza pubblica e fare in modo che ci siano riconosciute maggiori competenze senza creare sconvolgimenti a livello di rapporti finanziari, ma dando alla Regione la possibilità di sostenerle». Intanto lo Stato ha sottoscritto il 5 novembre l'accordo che garantisce l'intervento statale per sanare il minor gettito che dovesse avere la Regione anche nel 2021, consentendo così all'amministrazione regionale di predisporre un Bilancio di previsione che stanzia sostanzialmente le stesse risorse messe a disposizione nell'anno in corso.

