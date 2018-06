CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si è chiusa nello scorso mese di aprile l'attività di mobilità internazionale del liceo Celio Roccati. Protagoniste della fase conclusiva del progetto triennale Erasmus+: How it is to live, study and work in a EU foreign country sono state alcune studentesse che si sono recate a Newport, in Gran Bretagna. Le ragazze sono state accolte dalle famiglie di studenti della Joyce Frankland Academy' di Newport. Un tuffo nella storia con la visita alle Houses of Parliament': occasione speciale per comprendere un cerimoniale che viene ripetuto da...