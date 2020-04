Si è chiusa in questi giorni la raccolta fondi avviata dalla Federazione Cacciatori Fvg per sostenere le strutture sanitarie e di volontariato coinvolte nella lotta al Coronavirus. La prima delle iniziative di solidarietà ha permesso di destinare 8mila euro all'Anpas di Bergamo impegnata nella costruzione del locale ospedale da campo. L'importo è stato messo a disposizione direttamente dall'Associazione Federazione Cacciatori Fvg - che ha attinto a risorse proprie - e dai Distretti venatori n. 10 Bassa Pianura Friulana e n. 3 Valli del Natisone. «Si è deciso d'intervenire immediatamente verso gli amici lombardi - spiega il presidente di Federcaccia Fvg, Paolo Viezzi - perché stanno vivendo più di altri una situazione dalla drammaticità impressionante». Quanto raccolto grazie alle sezioni comunali, alle Riserve di caccia e ai tanti associati e simpatizzanti del progetto Cacciamo il virus con la solidarietà (oltre 30mila euro) è stato utilizzato per soddisfare le richieste del servizio sanitario regionale.

«Abbiamo acquisto un macchinario salvavita detto Lucas, per una spesa di 13.404,75 euro - riferisce Viezzi - richiestoci espressamente dalla Soc Dipartimento Rianimazione 1 guidata dal dottor Amato De Monte. Dieci termometri digitali, pari a una spesa di 2.037,49 euro sono stati consegnati all'Asufc di Udine e di misurare la temperatura ai pazienti da una distanza di sicurezza. Quattro tablet sono destinati al reparto terapia intensiva per consentire ai malati meno gravi di rimanere in contatto con i familiari». Infine, 15mila euro sono stati erogati all'Arcs, Azienda regionale di coordinamento per la salute, e il restante per l'acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuale. Nell'elenco dei donatori spiccano, in provincia di Pordenone, le sezioni di Fontanafredda, Arzene, San Quirino, Cavasso Nuovo e Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

