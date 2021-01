MESTRE Il virus continua a mietere vittime. La sera di San Silvestro è morto all'ospedale di Mirano Vittorio Gabriele Barutta, 78 anni, una vita trascorsa nelle stanze d'ospedale, prima all'Umberto I e poi all'Angelo, nei reparti di Ortopedia geriatrica e Geriatria, a portare una parola di conforto ai malati nelle lunghe ore della loro degenza. Mestrino, nato nel 1942 sotto le bombe della seconda guerra mondiale, nella zona di Ca' Marcello, come la maggioranza dei ragazzi della sua epoca, appena adolescente aveva già iniziato a lavorare, come semplice garzone in una bottega di Tiraoro della vecchia Mestre. Aveva poi cambiato attività, per concludere la sua carriera lavorativa come impiegato in una multinazionale a Padova. Dopo mezzo secolo di lavoro per arrivare alla pensione, si era dedicato al volontariato, dapprima con le associazioni Aido e Aism, poi come ministro laico dell'Eucarestia, portando agli infermi parole di conforto e comunione, collaborando con la San Vincenzo e con i religiosi Camilliani, istituiti da San Camillo de Lellis. Grazie a questa sua attività di volontariato, nell'agosto 2016 la Fondazione Scuola grande di San Rocco di Venezia gli ha assegnato il Premio San Rocco per il suo lungo operato nei confronti dei sofferenti. Vittorio Barutta lascia la moglie Luciana, i figli Alessandro, Federico e Luigi. I funerali si terranno martedì mattina in Duomo a Mestre. (pl.r.)

