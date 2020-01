Si dimette il parroco a favore della legittima difesa. «Cari amici - scrive su facebook don Marino Ruggero, 55 anni, ormai ex parroco di San Lorenzo ad Albignasego - le dimissioni le ho date liberamente in accordo con il mio Vescovo Claudio Cipolla. Questo perché desidero che sia fatta verità». Parole che spiegano così la rinuncia alla reggenza della sua parrocchia, nella quale arrivò due anni e mezzo fa. La decisione di don Marino è calata come un fulmine a ciel sereno, mentre già c'è chi dice sia stato «liberamente costretto» ad andarsene. Ora la comunità attende le comunicazioni annunciate dalla Curia per domani, alla messa delle 10, quando sul pulpito saliranno il vicario generale monsignor Giuliano Zatti, e il cooperatore festivo, don Lorenzo Celi. Don Marino lo scorso aprile si schierò a favore di chi si difende dai ladri, durante un convegno a cui presenziò Franco Birolo, il tabaccaio di Correzzola che uccise un bandito durante un furto. «Quando un ladro si introduce in un'abitazione - disse don Marino - il proprietario prova solo tanta paura. Il perdono? In quel contesto c'azzecca nulla». Intanto i familiari del prete attaccano la Curia: «Avevamo chiesto un dialogo, ci hanno risposto che nella Chiesa non funziona così».

