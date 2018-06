CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si dice preoccupato delle parole del ministro alla Famiglia Fontana: «È vero che nel contratto di governo giallo-verde non c'è la revisione della legge sulle unioni civili, ma si possono mettere in campo tutta una serie di politiche in modo surrettizio per discriminare. E su questo loro sono bravissimi». Così Alessandro Zan, deputato del Pd, esponente della comunità Lgbt, noto per aver promosso e ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali.Onorevole Zan, come giudica le...