CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SI COMINCIASAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Bibione è pronta: al via la prima spiaggia italiana libera dal fumo. Da domani sarà infatti attiva l'ordinanza che prevede le isole per fumatori lungo i 10 chilometri del litorale bibionese, ma già in questo weekend i fumatori potranno utilizzarle. «E' stata ormai completata l'installazione - spiega Pasqualino Codognotto, primo cittadino di San Michele al Tagliamento - delle 41 aree fumatori sulla spiaggia di Bibione. Da domani saranno possibili le sanzioni previste dall'ordinanza comunale per chi si...