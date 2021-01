SI COMINCIA

BELLUNO «Non ho pensato minimamente se dover dire sì o no. Sì e basta». Don Andrea Constantini, parroco di Cavarzano-Sargnano, racconta così la decisione di aprire le porte della parrocchia per farla diventare un presidio medico, seppur temporaneo. Comincia infatti oggi pomeriggio, a partire dalle 15, con l'aiuto e la collaborazione dei medici di base anti-Covid, la campagna vaccinale portata avanti a vantaggio degli anziani ultra ottantenni dell'Usl 1 Dolomiti. Mentre a Belluno lo start sarà proprio a Cavarzano grazie alla disponibilità dei sedi medici di famiglia che costituiscono il gruppo di medicina Integrata che ha sede proprio nel quartiere, identica procedura sarà seguita, sempre a partire da oggi, anche a Feltre. Una scelta, quella dell'Usl 1 Dolomiti, legata alla disponibilità di un certo numero di vaccini e alla necessità di mettere al riparo il più presto possibile la popolazione più anziana, che è quella che corre i maggiori rischi.

L'ORGANIZZAZIONE

«Mi ha chiamato un medico per chiedere se era possibile mettere a disposizione i locali della parrocchia riferisce il sacerdote e la disponibilità è arrivata subito. Emozione? No, nessuna emozione. Credo piuttosto sia un dovere sociale, soprattutto in questo momento, mettere a disposizione ciò che abbiamo. Lo è soprattutto in questo momento e in particolare per aiutare i medici, anche riconoscendo quello che fanno per salute di tutti. Altro non possiamo fare, non abbiamo competenze». Rispetto al Covid, don Andrea ha anche un vissuto particolare: «Ne sono appena uscito anch'io dice e oggi (ieri per chi legge, ndr) era la prima volta che celebrava di nuovo la messa nella chiesa parrocchiale. Durante l'intero periodo in cui sono stato positivo, sono rimasto chiuso in canonica, per fortuna non è servito il ricovero. Ho avuto la febbre abbastanza alta per più di una settimana, ero rimasto senza voce e avevo dolori alle ossa. E non è mancata anche un po' di paura. Sono stato un po' scombussolato».

LA COMUNICAZIONE

E rivolgendosi ai fedeli in chiesa per la santa messa, il parroco ha comunicato appunto l'avvio della campagna in parrocchia: «Ho visto degli anziani annuire: evidentemente non solo ne erano già a conoscenza, ma erano anche stati contattati dai loro medici. Lo facciamo anche per loro, per i nostri anziani». Nessuno, invece, ha espresso alcuna perplessità o alcun tipo di contrarietà, chiude don Andrea. I sei medici della Medicina Integrata Luciano Bassi, Fabio Bristot, Luisa Cappello, Maria Gabriella Costantini, Fazia Masiero e Tiziana Sellan - per il momento hanno chiesto la disponibilità delle sale della parrocchia solo per oggi e domani, ma è verosimile che poi l'utilizzo di queste stanze possa proseguire oltre.

LA LOGISTICA

La parrocchia di via Bortolo Castellani si trova infatti molto vicina alla farmacia di via Giovanni Paolo I dove saranno preparate le dosi e che è a sua volta contigua ad un ambulatorio. La campagna vaccinale sarebbe dovuta partire sabato prossimo, 16 gennaio, ma poi è stata anticipata, probabilmente sia tenendo conto del numero dei contagi presenti in Veneto e nella nostra provincia, ma anche del fatto che dalla Pfeizer è arrivato un altro lotto di dosi vaccinali pronto per essere somministrato. Il via quindi nel pomeriggio di oggi, alle 15 sino alle 20; e poi ancora per l'intera giornata di domani. I sei medici della Medicina Integrata di Cavarzano hanno come loro pazienti più o meno 700 sopra gli 80 anni. Oggi si comincerà con i primi 250 (più o meno lo stesso numero è stato convocato a Feltre), domani si replica con un obiettivo chiaro: inoculare il vaccino a tutti gli anziani over 80 in lista. Nel caso vi fosse qualche dose in più, per oggi è anche stato predisposto un elenco di riserve da contattare. Tutti sono già stati informati e prima di vedersi iniettata la dose di vaccino saranno messi al corrente della procedura e dovranno firmare il consenso. Poi, dopo un quarto d'ora di attesa per verificare eventuali reazioni, gli stessi pazienti saranno riconvocati fra venti giorni per la dose di richiamo che li renderà ancora più coperti dal contagio. A curare la igienizzazione e la sanificazione dei locali messi a disposizione dalla parrocchia sarà la stessa Usl1.

Giovanni Santin

