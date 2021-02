Si chiama Spoke, è un bell'esemplare di Labrador e affianca l'operatore della polizia di stato, delle squadre impegnato nelle bonifiche ambientali, contro il rischio di presenza di esplosivi, nei luoghi dei Mondiali, a Cortina. Con il suo fiuto ha lavorato a Rumerlo, nell'area del traguardo delle piste, al vicino ristorante El Camineto, sulle tribune del grande anfiteatro che avrebbe dovuto accogliere migliaia di spettatori e invece vedrà la presenza degli atleti, dei giornalisti e degli operatori dell'informazione, degli ospiti di Fondazione Cortina 2021. Spoke ha lavorato anche in centro, nel piazzale della stazione, nell'allestimento della cerimonia di apertura dei Mondiali. E' stato buono, addestrato alla perfezione, anche quando l'hanno portato in motoslitta ed è salito in montagna, fra il rifugio Duca d'Aosta e Pomedes, alla partenza delle piste di gara. Unica trasgressione, il gioco nella neve, che un cane come lui non poteva perdersi, se non altro per onorare l'origine della razza. L'utilizzo delle squadre antiesplosivo a Cortina era stato introdotto già gli anni passati nelle ultime edizioni della Coppa del mondo, sia nell'area delle piste della Tofana, sia negli altri luoghi di aggregazione del pubblico o delle persone coinvolte nell'organizzazione, come l'ufficio gare e la sala stampa, entrambi nel centro congressi Alexander Girardi. Quest'anno lo spazio destinato ai giornalisti e fotografi è stato allestito a bordo pista a Rumerlo, con un media centre che accoglierà 146 postazioni fisse. Anche lì Spoke e gli altri cani in servizio potranno intervenire, per garantire la sicurezza di centinaia di persone, comunque coinvolte nell'evento, anche se le gare si svolgono a porte chiuse, senza pubblico.

